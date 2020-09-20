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بنك قناة السويس يضخ 250 مليون جنيه لتحديث البنية التحتية والتكنولوجية

كتب:

مصطفى محمود
09:54 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
حسين رفاعى

حسين رفاعى

قال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن بنك قناة السويس أنفق نحو 250 مليون جنيه على تحديث البنية التحتية خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن البنك يستهدف الوصول بشبكة فروعه إلى 50 فرعاً بنهاية العام الحالى.

حسين رفاعي: ندرس إنشاء بنك رقمي بالتعاون مع مؤسسة دولية.. ونستهدف إطلاق أسورة الدفع الإلكتروني قريباً

وأشار «رفاعى» إلى أن البنك يدرس حالياً إنشاء بنك رقمى، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن مصرفه يسعى أيضاً للحصول على رخصة تقديم خدمات الدفع الإلكترونى.

وأوضح أن إجمالى العمليات المنفذة من خلال ماكينات الصراف الآلى ببنك قناة السويس تخطت المليون عملية، بقيمة 1.160 مليار جنيه، منوهاً بأن البنك يستهدف الوصول بشبكة ماكينات الـATM إلى نحو 130 ماكينة خلال 2020. وذكر رئيس بنك قناة السويس أن مصرفه يسعى خلال الفترة الحالية لتزويد فروعه الذكية بماكينات ITM، وإطلاق أسورة الدفع الإلكترونى، التى تعتمد على تكنولوجيا المدفوعات اللاتلامسية، وتتيح لحاملها سداد قيمة المشتريات عن طريق أسورة إلكترونية يتم ارتداؤها بمعصم اليد، حيث تتم المعاملة بمجرد تمرير الأسورة على نقطة البيع POS. وأضاف «رفاعى» أن حجم المرتبات التى يتم صرفها من بنك قناة السويس يبلغ نحو 40 مليون جنيه، موضحاً أن حجم التعاملات عبر المحفظة الإلكترونية بالبنك يبلغ نحو 5 ملايين جنيه.

رفاعى

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