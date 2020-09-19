العناني: فحوصات الـ PCR التي تجريها الدول خفضت عدد السياح بمصر

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مصر فتحت السياحة الداخلية في 15 مايو الماضي، بنسبة إشغال 25%، وبلغت 50% في 1 يونيو، وفي 1 يوليو، جرى فتح الباب أمام عودة السياحة الخارجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "بدأنا السياحة الخارجية بطائرتين في اليوم الواحد، وفي آخر أغسطس بلغ هذا العدد 25 طائرة في اليوم، ومتوسط عدد السياح في جنوب سيناء والبحر الأحمر يتراوح ما بين 6000 و7000 سائح من أكثر من 10 دول".

وتابع: "فحوصات الـPCR التي يجريها السائحين في بلدانهم أدت إلى تخفيض عدد السياح بنحو 40%، حيث انخفض العدد من 6000 سائح إلى 2400 سائح وبدأ يزيد إلى أكثر من 3000 سائح".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة قررت تحمل عبء الـPCR وتقرر عمله في جنوب سيناء والبحر الأحمر، عند الوصول مقابل 30 دولارا، ما أدى إلى زيادة عدد السياح".