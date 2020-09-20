"الأهلي المصري" يقود تحالفا مصرفيا لتمويل محطة متعدّدة الأغراض بميناء الإسكندرية

قام البنك الأهلى المصرى بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسى الأولى ووكيل الضمان وبنك الحساب بقيادة ترتيب تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث يصل إجمالى مبلغ التمويل إلى 5.6 مليار جنيه، وذلك من خلال تحالف مصرفى يضم بنك مصر والبنك التجارى الدولى كمرتبين رئيسيين أوليين. وأوضح البنك فى بيان، أن توقيع العقد تم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وأفاد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بأن البنك يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على تطوير قدرات ميناء الإسكندرية الذى يستوعب مع ميناء الدخيلة النصيب الأكبر من نشاط التجارة الخارجية بمصر، وذلك من خلال المحطة الجديدة التى تستوعب نحو 1.7 مليون حاوية سنوياً، مما يسهم بشكل كبير فى رفع كفاءة وتصنيف الموانئ المصرية، خاصة فى ظل تطور قدرات الموانئ المنافسة بالبحر المتوسط.

وحضر التوقيع الذى عُقد بمقر مجلس الوزراء، اللواء عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعدّدة الأغراض ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر وعمرو الجناينى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى.

وأشار يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن تطوير ميناء الإسكندرية يُعد من المشروعات الاستراتيجية بقطاع النقل البحرى، حيث يتضمّن إنشاء أرصفة بحرية بطول 2.4كم، وبأعماق تصل إلى 17.5 متر، مما يسمح باستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، بالإضافة إلى زيادة سرعة معدلات التداول وإضافة ساحات تخزينية جديدة بالميناء.

وأكد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، أن التمويل ينقسم إلى شريحتين الأولى بمبلغ 4.1 مليار جنيه والثانية بمبلغ 88 مليون دولار أمريكى، حيث يسهم البنك الأهلى المصرى فى التمويل بحصة تبلغ 48% بمبلغ إجمالى قدره 2.7 مليار جنيه، وتصل مدة التمويل إلى 14 عاماً وستة أشهر، وذلك بهدف المساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع إنشاء محطة متعدّدة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 7.7 مليار جنيه.