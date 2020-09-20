العناني: "هنبقى من الدول الأكثر حظا بالسياحة الألمانية لما تفتح"

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه أجرى جولة خارجية لمدة 4 أيام، للترويج للسياحة المصرية، بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه سافر إلى أرمينيا في اليوم الأول، حيث التقى ممثلين عن شركات السياحة والطيران.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أول طائرة أرمينية نزلت مصر أول امبارح، وسافرت إلى جورجيا وشاركت في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والتقيت وزراء سياحة اليونان والمغرب والسعودية ورومانيا".

وتابع: "سافرت إلى ألمانيا، والأولويات في أوروبا هي تأمين الوضع الصحي، ثم تطوير الوضع الاقتصادي، وبالتالي فإن في صالحها استمرار السياحة في مجموعة الدول الأوروبي، بعدها يأتي ملف السياحة في الدول خارج الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن مصر جاهزة لاستقبال السياح، بدليل أننا استقبلنا 250 ألف سائح من 15 دولة، ولم يصب إلا حالة واحدة بفيروس كورونا".

وأردف: "ألمانيا مانعة السياحة من دول العالم كله تقريبًا، وفوجئت أنهم منعوا السياحة من النمسا وسويسرا وإسبانيا، لكن لما هيفتحوا بره، هتكون مصر من الدول الأكثر حظًا".