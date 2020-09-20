إعدام 23 طن أغذية فاسدة بعد ضبطها في مخازن سلع قبل ترويجها

قررت جهات التحقيق إعدام 23 طن أغذية فاسدة تم ضبطها فى حملات موسعة لشرطة التموين وفقا لتقارير اللجان المعنية من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة.

وتم إعدام 4 أطنان كبدة فاسدة لانتهاء تاريخ صلاحيتها وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتى الأغذية بوزارة الصحة تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بشبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية).

كما قررت اللجان إعدام 12,655 طن "حلويات شرقية ودقيق فاخر وعسل جلكوز وسكر حر ومسلى" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بدون مستندات مجهولة المصدر") تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين عقب ضبطها بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلويات الشرقية بدون ترخيص بالباجور بمحافظة المنوفية بالاضافة الى 7,010 طن "زيت طعام و طحينة" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بعد ضبطها بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالخانكة بمحافظة القليوبية.

كما تم إعدام 34,459 عبوة "ألبان وعصائر وجبن وشاى" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر تم ضبطها قبل عرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بعد ضبطها بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية.