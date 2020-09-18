تموين الإسكندرية تحرر 200 محضر لمخابز مخالفة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات موسعة، اليوم، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية، أسفرت عن تحرير 200 محضرًا ومخالفة.

وقامت ادارة تموين العامرية بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 16 محضرًا لمخابز بلدية، كما حررت إدارة المنتزة 12 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة.

وحررت إدارة "تموين وسط" 17 محضرًا لمخابز مخالفة و12 محضرًا بإدارة حي شرق و7 محاضر بمنطقة برج العرب، تزامنًا مع حملة لإدارة غرب و الجمرك حررت خلالها الإدارة 9 محاضر لمخابز بلدية، كما حرر تموين العجمى، عدد 7 محاضر لمخابز مخالفة.