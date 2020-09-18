الجيش الليبي: تشكيل لجنة تشرف على إيرادات النفط الليبي

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إنه جرى تشكيل لجنة تشرف على إيرادات النفط الليبي، مشيرًا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة، لا تمانع من أن يترأس أحمد معيتيق هذه اللجنة، أو أي ليبي وطني غير مرتبط بالإرهاب أو العدوان التركي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "هذا الموضوع ليبي- ليبي صافي، ووصلنا إلى نتائج جيدة جدًا تحتاج غلى تطبيق سريع، وتركيا لن يسمح لها بالتدخل على الإطلاق، لكن الكثير من الليبيين الفاسدين، يحاولون تعطيل أي مشروع ينقذ البلاد من هذه الأزمة، وهي شريحة معينة لا تمثل شيئًا في الواقع ومرتبطة بأجهزة مخابرات أجنبية".

وتابع: "بعض الميليشيات سيكون لها رد قاسي على الاتفاق برمته، وسيضغطون على المصرف الليبي في طرابلس للتبري من هذه الاتفاقية، وكل هذه الأشياء أخذت في الاعتبار".

وأكد، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اتخذت هذه الخطوة بناءً على تفويض الشعب الليبي، لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من النفط، وأهمها الاستماع إلى صوت الشعب ومنع وصول إيرادات وأموال النفط الليبي إلى المجموعات التكفيرية والميليشيات الإجرامية وتجفيف منابع الإرهاب والجريمة في ليبيا، وعدم استفادة تركيا من اموال الشعب الليبي، وتكون أموال الليبيين لليبيين.