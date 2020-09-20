أمريكا تسجل 6.7 مليون إصابة بكورونا.. و200 ألف حالة وفاة
كتب:
وكالات
08:58 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا
حصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية أرواح نحو 200 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الإصابات 6.7 مليون حتى الآن.
وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد، ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة، إلى 199259 منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ عدد الإصابات 6 ملايين و764970 إصابة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم جراء تفشي فيروس كورونا، تليها البرازيل والهند.