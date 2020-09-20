ترامب يعلن موافقته على عمل "تيك توك" في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقته على اتفاق يتيح لتطبيق "تيك توك" الصيني، العمل في الولايات المتحدة بعد فترة من طويلة من المنازعات بين الطرفين، منذ شهر أغسطس.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إنه سيبارك الاتفاق مع شركة "أوراكل"، مشيرًا إلى أن الأخيرة عالجت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.

ووصف الرئيس الأمريكي، الاتفاق الذي تم بين تيك توك وشركتي "أوراكل" و"ولمارت" الأمريكتين بـ"الاتفاق الرائع"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".