متحف الآثار ينظم مسابقة "ارسم وابحث" بمكتبة الإسكندرية 

يُنظِّم مُتحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، مسابقة بعنوان "ارسم وابحث"، للمشتركين بنشاط التربية المُتحَفية، من 9 سنوات إلى 16 سنة.

ويُقدِّم المُتحف هذه المسابقة السنوية للعام السادس على التوالي، في سياق الاهتمام بتحقيق أهداف التربية المُتحَفية، ونشر الوعي الأثري لدى الطفل والنشء، وتنمية مواهبهم وإظهار إبداعاتهم الفنية.

تدور مسابقة «ارسم وابحث» حول شخصية تاريخية مشهورة؛ إذ يرسم المشاركون قطعة من أهم المقتنيات الأثرية بالمتحف، مع القيام ببحث عن الموضوع ذاته.

واُختيرت هذا العام شخصية الإلهة «إيزيس» إلهة الأمومة والخصوبة؛ إذ كان لها دورٌ مهمٌ في العقيدة المصرية القديمة. ويضم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية أكثر من قطعة أثرية تُمثل الإلهة «إيزيس»، وقد اُختيرت القطعة موضوع البحث والمعروضة حاليًّا في متحف فرجينيا للفنون بالولايات المتحدة الأمريكية، من ضمن مقتنيات الآثار الغارقة وهي مصنوعة من البازلت.

ويقدم المُتحف ثلاث جوائز قيمة في مجال الرسم، وثلاث جوائز أخرى في مجال البحث؛ إذ تنقسم المسابقة إلى شقين:

الأول: رسم القطعة موضوع البحث بانسيابية ومرونة في الخطوط مع التركيز على التفاصيل، وصورة القطعة المطلوبة مُتاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف، من هـنـــا.

الثاني: تقديم بحث يتسم بدقة المعلومات، ويتناسب مع أعمار المتسابقين، على ألا يقل عن ست صفحات، وسوف تُلقى محاضرة عن الشخصية موضوع البحث عبر البث المباشر لمساعدة المشتركين في عمل الأبحاث.

وتستمر المسابقة خلال الفترة من الخميس المقبل إلى الأحد 25 أكتوبر، ويبدأ التسجيل لدى مسؤولة النشاط، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتنظيم احتفالية لتقديم الجوائز.