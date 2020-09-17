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مكتبة الإسكندرية تحتفي بالفنان إيمان البحر درويش

كتب:

مروة مرسى
02:56 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
ايمان البحر درويش

ايمان البحر درويش

يُقدِّم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حفلا غنائيًا للفنان الكبير إيمان البحر درويش، وذلك في تمام الثامنة والنصف غداً الخميس الموافق 17 سبتمبر، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

يشدو بمجموعة من اشهر أغانيه الرومانسية والوطنية أبرزها؛ طير في السما، إنسان على الهامش، يا صحبجية، ولا عمرك وحشتيني، ضميني وغيرها من الأغاني ذات المعاني الراقية التي تجذب الاذهان وتنساق لها الأحاسيس.

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