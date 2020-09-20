"المالية" تبدأ صرف مرتبات 5 ملايين موظف الثلاثاء

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر، بعد غدٍ الثلاثاء، لنحو 6 ملايين موظف وعامل بالدولة.

وبحسب الكتاب الدوري الشهري لوزارة المالية، يبدأ موظفو وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والأوقاف، والإسكان، والسياحة، والبترول، والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، صرف مرتباتهم، الثلاثاء 22 سبتمبر.

بينما تبدأ وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها "مصالح، هيئات عامة خدمية واقتصادية"، صرف مرتبات موظفيها الأربعاء 23 سبتمبر 2020، على أن تستكمل باقي الوزارت والهيئات صرف مرتبات موظفيها الخميس 24 سبتمبر، ويجرى صرف المستحقات الأخرى بخلاف المرتبات للعاملين بالدولة، أيام 8، 9، 10 من الشهر ذاته.