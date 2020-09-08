مواعيد جديدة لصرف مرتبات شهر سبتمبر.. "اعرف يوم قبضك"

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة عن الشهر الحالي اعتبارًا من 22 سبتمبر الحالي لنحو 6 ملايين موظف وعامل بالدولة.وبحسب الكتاب الدوري الشهري لوزارة المالية، تبدأ 21 وزارة وهيئة صرف مرتبات يوم 23 سبتمبر، ثم يبدأ صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر.

فيما سيتمّ صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه. وتستعرض "الوطن" المواعيد الجديدة لصرف مرتبات شهر سبتمبر بالوزارات والجهات والهيئات المختلفة، وفق الموقع الرسمي لوزارة المالية، كالتالي:الثلاثاء 22 سبتمبرصرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للجهات التالية:

وزارات: الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة واقتصادية.مديريات الخدمات بالمحافظات: الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، والقوى العاملة.

هيئات مستقلة وجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.الأربعاء 23 سبتمبروزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية. دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

هيئات مستقلة:

القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة الإدارية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الخميس 24 سبتمبر

وزارات: التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

مديريات الخدمات بالمحافظات:

التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة.

هيئات مستقلة وجهات: الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية.

الأحد والاثنين 27 و28 سبتمبر صرف المرتبات لجميع الوزارات والهيئات والجهات الموجودة في الدولة.