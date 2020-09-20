أسعار الذهب اليوم الأحد 20-9-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي في السوق المحلي، بسبب إغلاق البورصات العالمية، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 852 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي سجله أمس السبت، وسط حالة من الترقب، إذ يجد خبراء الأسواق المالية صعوبة في التنبؤ بحركة الذهب في الفترة الحالية في البورصات العالمية، ومن المفترض أن تفتح البورصة أبوابها، غدًا الاثنين.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 18 و21 و24، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، الأحد 20 سبتمبر على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 971 و974 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 850 و852 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 729 و730 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و816 جنيهًا.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب أنّ تذبذب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض أربك حركة البيع والشراء، بعد توقف حركة شراء الذهب إلا للضرورة القصوى وغياب "الزبون"، نتيجة انتظار عدد كبير من المواطنين مزيدا من الزيادات في أعيرة الذهب في الفترة المقبلة.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى نقطة منذ عام 2011، في نهاية معاملات الجمعة 30 يونيو بالبورصات العالمية والإقليمية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات بسبب تخوفات عالمية من فيروس كورونا.

وعلق إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، قائلًا إنَّ الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أنَّه بالنسبة للسوق المحلية، فإنّ السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأضاف أنَّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولار في ذلك الوقت.

رحلة الذهب خلال الشهرين الماضيين

في بداية شهر يوليو الماضي، بدأت أسعار الذهب تأخذ مسارها نحو الارتفاع التدريجي، وكان الارتفاع في بداية الأمر طفيف، إلى أن أصبح ملحوظا، ليصل سعر الذهب في نهاية يوليو، إلى أعلى قيمة له في تاريخه بتخطيه حاجز الـ1000 جنيه لعيار 24، وفي بداية شهر أغسطس، ومع ثبوت سعر الذهب عاود الانخفاض التدريجي مرة آخرى، لتقترب أسعاره من الأسعار التي سبقت موجة الارتفاع.

وحرصت البنوك المركزية في معظم دول العالم على خفض أسعار الفائدة لمواجهة فيروس كورنا المستجد، وتقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

فيما قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، إنّ احتياطات مصر من الذهب، بلغت 79.5 طن، وعند ضربها في الأسعار العالمية، نجد أنّها تعادل 4.5 مليار دولار من مكونات الاحتياطي النقدي، والباقي نقد أجنبي، 70% منه دولار، والباقي العملات الآخرى.