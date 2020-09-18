أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-9-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار مساء أمس، حيث سجل عيار 24 سعر 970 جنيهًا، مقابل 978 جنيهًا صباح أمس، وسط حالة من الترقب، إذ يجد خبراء الأسواق المالية صعوبة في التنبؤ بحركة الذهب في الفترة الحالية في البورصات العالمية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 18 و21 و24، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، الجمعة 18 سبتمبر على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 968 و970 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 847 و859 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 726 و728 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و792 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية

وتراجعت أسعار الذهب، أمس الخميس، مع صعود الدولار، بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي ، وفق "سكاي نيوز"، لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1943.70 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1950.50دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات، بعدما ألمح الاحتياطي الاتحادي أول أمس الأربعاء إلا أنه من المتوقع تسارع تعافي الاقتصاد الأميركي من جائحة كورونا وتراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقع البنك المركزي في يونيو.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميا ومحليا

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى نقطة منذ عام 2011، في نهاية معاملات الجمعة 30 يونيو بالبورصات العالمية والإقليمية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات بسبب تخوفات عالمية من فيروس كورونا.

وعلق "واصف"، قائلا إنّ الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أنّه بالنسبة للسوق المحلي، فإنّ السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأضاف أنّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولار في ذلك الوقت.

فيما أوضح الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، أنَّ احتياطات مصر من الذهب، بلغت 79.5 طن، وعند ضربها في الأسعار العالمية، نجد أنّها تعادل 4.5 مليار دولار من مكونات الاحتياطي النقدي، والباقي نقد أجنبي، 70% منه دولار، والباقي العملات الأخرى.