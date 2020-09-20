اليوم.. "المالية" تطرح أذون خزانة أجل 91 و266 يوم بـ19 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة أجل 91 و266 يوماً بقيمة إجمالية 19 مليار جنيه، اليوم.

وأعلن البنك، عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيتم تنفيذ طرحين، الأول بقيمة 8.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يوما، والثانى بقيمة 10.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 266 يوماً.

ويترقب الخبراء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مساء الخميس المقبل، للبت في أسعار الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي، مطلع أغسطس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتُعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.