5 أحداث تنتظر المواطنين خلال أيام بينها صرف مرتبات شهر سبتمبر

ينتظر المواطنون الأيام القادمة عددا من الأحداث، بينها صرف مرتبات شهر سبتمبر، وعودة عدد من الفعاليات التي أُلغيت سابقا ضمن إجراءات مكافحة جائحة كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات سبتمبر، والفعاليات المنتظر عودتها غدا، ضمن قرارات مجلس الوزراء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بداية من الثلاثاء المقبل، الموافق 22 سبتمبر وتستمر حتى 28 من نفس الشهر على النحو التالي:

الثلاثاء 22 سبتمبر

ـ وزارات: الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة واقتصادية.

ـ مديريات الخدمات بالمحافظات: الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، والقوى العاملة.

ـ هيئات مستقلة وجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.

الأربعاء 23 سبتمبر

ـ وزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

ـ دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

ـ هيئات مستقلة: القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة الإدارية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الخميس 24 سبتمبر

ـ وزارات: التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

ـ مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة.

ـ هيئات مستقلة وجهات: الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية.

الأحد والاثنين 27 و 28 سبتمبر صرف المرتبات لجميع الوزارات والهيئات والجهات الموجودة في الدولة.

قرارات الحكومة بشأن عودة عدد من الفعاليات مرة أخرى

أصدرت الحكومة عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، بشأن السماح بعودة عدد من الأنشطة والفاعليات على النحو التالي:

قرار عودة إقامة الأفراح

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على السماح بـ عودة إقامة الأفراح مرة أخرى على أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك اعتبارا من غدا الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020.

قرار عودة الاجتماعات والمؤتمرات

قررت الحكومة السماح بعودة الاجتماعات والمؤتمرات بداية من غدا الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020، بالمنشآت الصحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة و الآثار.

السماح بإقامة صلاة الجنازة

أصدرت الحكومة قرارا يسمح بـعودة إقامة صلاة الجنازة اعتبارا من غدا الاثنين الموافق 21 سبتمبر، بالساحات المفتوحة الملحقة بدور العبادة، وفي غير أوقات أداء الشعائر الدينية، والصلوات الرئيسية الجماعية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة.

زيادة نسب إشغال السينمات والمسارح ودور الثقافة

تزداد نسب الإشغال التي تلتزم بها السينمات والمسارح ودور الثقافة عند استقبال الجمهور، إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لها، اعتبارا من غدا الاثنين الموافق 21 سبتمبر.

عودة إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية

يسمح بعودة إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية المماثلة، بالأماكن المفتوحة المخصصة لذلك على ألا تزيد نسب الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان، اعتبارا من غد الاثنين الموافق 21 سبتمبر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تقرها الجهات المختصة.