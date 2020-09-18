المنشآت الفندقية توضح ضوابط إقامة الأفراح بالفنادق بداية من الإثنين

تبدأ الفنادق المصرية بداية من يوم الإثنين المقبل في استضافة حفلات الزفاف والأفراح بالمناطق المفتوحة بها وذلك بعد فترة توقف عن استضافة أية مناسبات دامت لأكثر من 180 يوما.

وقال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق ستقيم الأفراح بالمناطق المفتوحة بالفندق كالحدائق وحول حمامات السباحة، لافتا إلى أن عودة الفنادق لاستقبال الأفراح والندوات والمؤتمرات والاجتماعات، وفتح الأندية الصحية "spa" تٌمثل عودة لجميع الأنشطة الفندقية إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا.

وأضاف لـ"الوطن"، أن هناك العديد من الضوابط والإجراءات يجب على الفنادق التي تستضيف الأفراح اتباعها تنفيذا لقرارات وزارتي السياحة والصحة حفاظا على الصحة العامة للنزلاء والعاملين بالفندق والضيوف أهمها:

1- قياس درجة الحرارة لكافة المتواجدين بالفرح أثناء دخولهم الفندق ومنع من لديه ارتفاع فى درجة حراراته عن المعدل الطبيعى من الحضور.

2- وجود معقمات وأدوات تطهير بصورة مكثفة داخل المكان المقام به الفرح.

3- يلتزم كافة العاملين بارتداء الكمامة والقفاز أثناء وجودهم بالفندق وحتى انتهاء الفرح.

4- عدم التزاحم على البوفية والعمل على قيام العاملين بوضع الطعام على الطاولة.

5- في حال كان الطعام عبارة عن "أوبن بوفيه" يقوم العاملون بالفندق بتعبئة الأطباق للزبائن وفقا لمطالبهم.

6- التباعد بين الترابيزات ووجود مسافات بينية بينها فضلا عن ترك مسافة بين الكرسى والأخر على الترابيزة الواحدة.

7- العمل على توعية الحاضرين لعدم حدوث تجمعات كبيرة أثناء الفرح وضرورة اتباع الضيوف للإجراءات الوقائية والاحترازية.

8- حضور300 شخص كحد أقصى بالفرح شريطة ان يكون المكان الذى به الحفل يتسع لضعف هذا العدد.

9- استخدام أدوات أحادية الاستخدام لتناول الطعام.

10- التعقيم المستمرللأماكن التى سيقام بها الفرح.

وأشار الشاعر إلى أن عودة إقامة الأفراح بالفنادق سيساعدها على تحمل تكاليف التشغيل فى ظل ضعف الأشغال الفندقي حاليا.