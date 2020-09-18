الجريدة الرسمية تنشر قرارات الحكومة بشأن إقامة الأفراح وصلاة الجنازة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1860 لسنة 2020، بشأن عودة إقامة الأفراح والمؤتمرات ووالمعارض والمهرجانات الثقافية.

وتضمن القرار، بالسماح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك إقامة المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والمهرجانات الثقافية، وصلاة الجنازة في دور العبادة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا