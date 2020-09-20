فيديو.. كواليس تسجيل أغنية "قمر 14" لعمر كمال وأورتيجا

انتهى الفنان أورتيجا من ديو جديد جمعه بمطرب المهرجانات عمر كمال، يحمل اسم "قمر 14"، وهي من كلمات كلوشة، وتوزيع الموسيقى شندي وخليل، ومن المقرر أن تطرح خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

وظهر خلال الفيديو "أورتيجا" يرقص مع الفنان عمر كمال في أثناء تسجيل الأغنية بأحد الأستديوهات، يأتي ذلك بعدما انفصل "أورتيجا" عن صديقه مطرب المهرجانات أوكا.

من ناحية أخرى، احتفل مطربا المهرجات، حسن شاكوش وعمر كمال، مع جمهورهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بتحقيق مهرجان "هنعمل لغبطيتا"، الذي طرحه النجمان مؤخرا على "يوتيوب" 25 مليون مشاهدة، حيث علق الاثنان: "لغبطيطا 25 مليون مشاهدة على يوتيوب".