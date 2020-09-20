وفاة استشاري تخدير في الدقهلية متأثرا بفيروس كورونا

نعت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، الدكتور محمد نبيه، استشاري التخدير بمستشفى الجمالية المركزي، والذي توفي بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور محمد نبيه تم حجزه بعزل مستشفى المنزلة المركزي، ثم تحويله إلى مستشفى تمي الأمديد "الحجر الصحي"، وتوفي بها فجر اليوم.

وأضاف الشحات لـ"الوطن"، أنه جرى ضم اسم الطبيب إلى "قائمة الشرف لأطباء الواجب"، وهو الشهيد رقم 31 بها، والتي تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائه في لوحة الشرف.

وتضم "قائمة الشرف لأطباء الواجب" 30 طبيبًا آخرين وهم: الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، الدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، الدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، الدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف.

وتضم القائمة: الدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، الدكتور علي هويدي، مدير حميات شربين سابقا، الدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، الدكتور أحمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، الدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، الدكتور أيمن عبدالغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بكلية الطب جامعة المنصورة، الدكتورة سلوى فرحات مدير عزل مستشفى المطرية المركزي، والدكتور رزق أحمد عبدالله، أخصائي النساء والولادة، ومدير مستشفى بطره.

كما تضم: الدكتور محمد عيد، استشاري الجراحة في مستشفى المنصورة العام القديم سابقا، الدكتور علي المرسى استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى دكرنس العام، الدكتور عبدالوهاب السعدني استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصوره الدولي، الدكتور جميل عطاالله يوسف، استشاري الأطفال بميت غمر، الدكتور خيرى مسعد، استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى نبروه سابقا الدكتور عبد العزيز بندق، استشاري باطنة ومدير عيادة في التأمين الصحي في المجزر بالمنصورة، الدكتورة وجنات توفيق، رئيس قسم القلب بمستشفى المنصوره التخصصي "العام القديم"، الدكتور أيمن حسين ناصف، استشاري الباطنة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور صالح العواد، مفتش مكتب الصحة باجا سابقا، الدكتور محمد حسن عيسي، أخصائي القلب، الدكتور طارق عبد العزيز، مدرس واستشاري التخدير بجامعة المنصورة، الدكتور محمد عبد الغني استشاري الأنف والأذن ومدير مستشفي نبروه سابقا، الدكتور مصطفي السيد عبده أخصائي أمراض القلب، والدكتور ذكي سعد السري مفتش صحة المنزلة الأسبق.