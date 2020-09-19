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محمود مسلم

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 4 دول خلال أيام

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08:32 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن روسيا ستستأنف الرحلات الجوية مع 4 دول خلال الأيام المقبلة.

وجاء في بيان للمركز، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه اتخذ القرار باستئناف الرحلات مع بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان اعتبارا من 21 سبتمبر ومع كوريا الجنوبية اعتبارا من 27 سبتمبر الجاري.

وأوضح البيان أن الرحلات الجوية "من وإلى" نورسلطان وبشكيك ومينسك وسول ستكون مرة واحدة كل أسبوع.

يذكر أن روسيا علقت جميع الرحلات الجوية الدولية قبل عدة أشهر لمنع انتشار فيروس كورونا، وقبل فترة تم استئناف الرحلات مع تنزانيا وبريطانيا وأبخازيا وسويسرا ومصر والإمارات والمالديف.

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