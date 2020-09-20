مصرع وإصابة 4 عمال في انهيار بئر صرف صحي بأسيوط

لقي عاملان مصرعهما، بينما أصيب اثنين آخرون، في حادث انهيار بئر صرف صحي أثناء الحفر أمام شركة الصرف بمدينة أسيوط الجديدة.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمورقسم شرطة أسيوط الجديدة، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار بئر صرف صحي أثناء الحفر بأسيوط الجديدة أمام شركة الصرف بأسيوط الجديدة، ووقوع وفيات ومصابين من العمال.

وانتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ، كما انتقل لموقع الحادث المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثتين أسفل الحفر، وجارِ انتشالهم بواسطة قوات الانقاذ البرى والحماية المدنية كما أسفر الحادث عن إصابة كل من "محمود.أ.ح" 17 سنة، عامل من نجع حمادي قنا، "محمد.ع.س" 25 سنة، عامل، من نجع حمادي قنا، وتم نقلهم عن طريق الإسعاف إلى مستشفى أسيوط الجديدة.

وجارِ تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.