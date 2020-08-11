مصرع 2 وإصابة 4 في انهيار بئر صرف صحي بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 4 آخرون، بسبب الاختناق الناتج عن انهيار بئر صرف صحي أثناء تطهيره بقرية المعابدة الشرقية، التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ من الأهالي، يفيد بانهيار بئر صرف صحي أثناء التطهير، ووقوع متوفيّن اثنين ومصابين.

وتبين انهيار بئر صرف بمنزل حامد عبدالظاهر خليفة بالمعابدة الشرقية، ما أسفر عن وفاة كل من جمعة عبدالمالك جمعة، 42 سنة، وعامر محمد عبدالمالك، 18 سنة، ونُقل الجثمانان إلى مشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة.

كما أسفر الحادث أيضًا عن إصابة كل من سلامة محمود عبدالمالك، 22 سنة، ورجب محمود عبدالمالك، 32 سنة، وعرفة محمود عبدالمالك، 35 سنة، ومحمود عبدالمالك جمعة، 55 سنة، وجميعهم مصابون باختناق، ونُقلوا إلى مستشفى أبنوبز

وحُرر المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.