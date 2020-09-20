العلميين تلاحق فنيين وتقنيين بتهمة إدارة معامل تحاليل دون ترخيص

قال المهندس الجيولوجي محمد غريب، وكيل نقابة المهن العلمية، إنّ مجلس النقابة العامة شكل لجنة من المستشارين القانونيين على مستوى النقابات الفرعية لملاحقة الفنيين والتقنيين اللذين يديرون معامل تحاليل طبية أو أشعة دون تراخيص، بجهات الاختصاص بالدولة مثل: مجالس المدينة والمحليات، الأمن الصناعي، التفتيش البيئي والعمالي، والعلاج الحر وغيرها.

وأوضح غريب، لـ"الوطن"، أنّ القرار يأتي بهدف ردع الخارجين عن القانون وتوقيع أقصى عقوبة بالحبس والغرامة، متابعا: "وقف الأنشطة المشبوهة التي يمارسها هؤلاء من تزوير التقارير المعملية، وغش الكيماويات والمستحضرات الحيوية أو استخدام التالف واستخراج نتائج معملية مخالفة للحالة المرضية تودي بصحة وحياة المواطنين، أو استخدام لقب "دكتور تحاليل" ( كيميائي/ ميكروبيولوجي/ باثولوجي)، حفاظا على صحة المواطنين وحياة المرضى من الغش أو النصب والتدليس".

غريب: بعض عمداء كليات علوم بنها والإسماعيلية قبلوا خريجي العلوم الصحية بالدراسات العليا

وأشار غريب إلى أنّ أزمة التقنيين المقيدين بالدراسات العليا في كليات العلوم، أطلت برأسها للمرة الثانية على التوالي، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، موضحا أنّ الأزمة بلغت ذروتها عند قبول بعض عمداء كليات العلوم ببنها والإسماعيلية وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، قيد الحاصلين على معادلة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية (مسار تعليمي تكنولوجي) بدبلومات الدراسات العليا: الميكروبيولوجي – الكيمياء الحيوية – الفيزياء الإشعاعية (مسار تعليمي أكاديمي) في العام الجامعي 2019/2020، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72 ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أنّ مجلس النقابة العامة أصدر قراره 129 لسنة 2019 بحظر التقنيين من القيد بالنقابة كأخصائيين علميين Scientists في تخصصات التحاليل الطبية مثل: الكيمياء الحيوية، الميكروبيولوجي، الباثولوجي، وجاء في حيثيات الرفض أنّ المسار التعليمي التكنولوجي بهذه المعاهد مختلف تماما عن المسار التعليمي الأكاديمي بكليات العلوم، وبالتالي فليس للتقنيين الحق في الحصول على تراخيص مزاولة مهن التحاليل الطبية ولا فتح وامتلاك معامل تحاليل، بل يقتصر عملهم تحت الإشراف المباشر لمديري المعامل من الكيميائيين والميكروبيولوجيين والباثولوجيين.