انخفاض استهلاك مصر من الزيت الخام إلى 245 مليون برميل يوميا في 2019

انخفض استهلاك مصر من الزيت الخام إلى ما يقرب من 245 مليون و18 ألف برميل يوميا خلال عام 2019، وذلك وفقا لتقرير شركة بي بي البريطانية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول.

وأضاف التقرير أن استهلاك مصر انخفض من الزيت الخام عن عام 2018، والذي تم تقدير الاستهلاك فيه بـ250 مليون برميل يوميا.

وقدرت نسبة الانخفاض بما يقرب من 5 ملايين برميل خلال عام.