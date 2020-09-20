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انخفاض استهلاك مصر من الزيت الخام إلى 245 مليون برميل يوميا في 2019

قدرت نسبة الانخفاض عن عام 2018 بما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا

كتب:

مارينا رؤوف
11:32 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
أنخفاض استهلام مصر من الزيت الخام إلى 245 مليون برميل خلال 2019

أنخفاض استهلام مصر من الزيت الخام إلى 245 مليون برميل خلال 2019

انخفض استهلاك مصر من الزيت الخام إلى ما يقرب من 245 مليون و18 ألف برميل يوميا خلال عام 2019، وذلك وفقا لتقرير شركة بي بي البريطانية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول.

وأضاف التقرير أن استهلاك مصر انخفض من الزيت الخام عن عام 2018، والذي تم تقدير الاستهلاك فيه بـ250 مليون برميل يوميا.

وقدرت نسبة الانخفاض بما يقرب من 5 ملايين برميل خلال عام.

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