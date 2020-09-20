من المصريين إلى السيسي: لست وحدك وكلنا معاك

من جديد، أعلن المصريون دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع دعوات تحريضية أطلقتها جماعة الاخوان الارهابية، وتصدر هاشتاج "لست وحدك" وهاشتاج " بالسيسي نتحدى الدنيا" قائمة الأكثر رواجا بموقع تويتر، وعبر رواد موقع تويتر عن دعمهم للرئيس لاستمرار إنجازاته، وسخروا من الدعوات التحريضية للجماعة الإرهابية التي تهدف لبث الفتن والفوضى داخل مصر.

وشارك رواد تويتر الآف التغريدات عبر الهاشتاج، وكتب محمد زيدان:"اللي بيحب البلد وبيشتغل بإخلاص وبيقضي على الفساد وبيحبس رجال أعمال وبيقضي على العشوائيات وعامل شبكة طرق قومية ومدن جديدية وقناة السويس وجيش بيرسم خط أحمر مفيش جبان يقدر يعدية لازم اقولة لست وحدك".

وغردت مايسون سامي، قائلة: "استلمها واحنا عايشين في رعب وبدون كهرباء وطرق وتقريبا مفلسة وفيروس سي مقطعها وعشوائيات وجيش عنده مصدر واحد للتسليح وعبوات ناسفة في الشوارع، شوف دلوقتي المدن والمصانع والمستشفيات والنص مليون فدان والاستزراع السمكي والصوبات وسيناء والتعليم والأمان".

ونشرت نشوى نور، صورة لبحيرة عين الصيرة قبل وبعد تطويرها، وعلقت قائلة: "بحيرة عين الصيرة قبل وبعد منطقة عين الصيرة كجزء ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط لإعادتها مرة أخرى كمنطقة جذب سياحي وإعادة الواجهة الحضارية للمنطقة مسرح وممشى للدراجات، عين الصيرة من العشوائية للتطوير، من قلب الفوضى العالمية، عروس حي مصر القديمة".

وعلق مهران العزازي قائلا: " الرئيس السيسي استلم مصر عبارة عن عمارة آيلة للسقوط.. استطاع في فترة وجيزة ان يحقق إنجازات في كل المجالات".

وقال إسلام عثمان، عبر صفحته:"السيسي يقود اكبر عملية تطوير للجيش المصري على مر العصور ويقفز من المرتبة الـ18 إلى المرتبة التاسعة عالميا بين الجيوش، ليصبح لدى مصر اول جيش هجومي بعيد المدى في تاريخها، لافتا إلى أن جيش مصر في السابق كان دفاعي فقط".

المصريون يدعمون الرئيس ويعددون إنجازاته

وغرد محمد حسين، قائلا:" اختلف وازعل بالادب لكن محدش هيسمح بحرق البلد ولاحد هيسمح انها ترجع خطوة وحده والي هينزل ميرجعش يعيط".

وشارك محمد زكي صورة للمقاول الهارب في أحد الكازينوهات وعلق قائلا:"عايشين أحلى عيشة ومتطمنين على أنفسهم، وعيالهم، وبيتاجروا بالغلابة اللي بيدفعوا ديما ضريبة الفوضى، إن شاء الله لن تنالوا منا أبدا ، وحفظ الله مصر".

وعلق عبدالجواد الغزالي، قائلا: " منذ انطلاق البدء في قناة السويس الجديدة انطلق مارثون الإنجازات للسيد الرئيس على أرض مصر المحروسة وما أذهل العالم في 2020 هو أن العالم بأكمله توقف عن تحقيق أي إنجاز ولم يتوقف مارثون إنجازات مصر في ظل حاكمها الرشيد حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وحفظ لها فخامة الرئيس".

ونشرت عفاف عبد الوهاب، قائلة: "فخورة بلدي ، خبر يفرح ويشرف كل مصري ويقهر كل حاقد على مصر وبيحلم بالخراب، مجلة (Engineering news –Record-ENR)وهي مجلة عالمية متخصصة في مجال الإنشاءات والمشروعات، أعطت مصر اوسكار لأفضل مشروعات على مستوى العالم وفق تصنيفات هندسية منتخصصة ومن خلال لجنة التحكيم، وقامت عفاف بنشر لينك الخبرمع التغريدة".

وجاءت هذه التغريدات تعقيبا على دعوات الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية ولجانها بمواقع التواصل الإجتماعي، للتظاهر، وللمرة السابعة تفشل الدعوات في شر الفوضى وإعاقة حركة التنمية التي تشهدها مصر في كافة القطاعات، ويبرهن الشعب المصري للجمتعة الإرهابية حرصة ودعمة للقيادة السياسية.

وشهدت السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان أهمها، تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتطوير مشروعات التجارة والصناعة، وانعكاس الجهود التنموية على القطاع الزراعى، وتطوير قطاع البترول وتحققيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز وتعود للتصدير، مساندة قطاعى السياحة والآثار، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المصريين.. الصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، والاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين وتفعيل منظومة الحماية الاجتماعية والتموين واطلاق العديد من المبادرات للمواطنين الأكثر احتياجا، وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتطويرمجال النقل بقطاعاته، وتطوير ترسانة الجيش المصري، وتطوير القطاع الصحي الذي شهد اهتماما غير مسبوق، والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة ووضع خطة لتطوير المناطق غير المخططة خلال 10 سنوات.