رئيس مصلحة الري: فيضان 2020 مبشر للغاية

قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري المصرية، إنّ الري من أقدم الوزارات في مصر، وهناك وزارات كثيرة كانت تابعة لوزارة الري، لكن مع كثرة الأعباء والمسؤوليات انفصلت وأصبحت وزارات مستقلة، مضيفا: "توجد هيئات كثيرة تابعة، مثل مصلحة الري، هيئة الصرف، السد العالي، هيئة حماية الشواطيء، والمركز القومي لبحوث المياه".

وأضاف خالد، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنّ السنة المائية تبدأ من نهاية يوليو وبداية أغسطس من كل عام، وأنّ الفيضان يختلف من عام لآخر، فقد يكون منخفضا أو متوسط أو شديد الخطورة.

وتابع أنّ اللجنة العليا لإيراد النهر تنعقد قبل موعد الفيضان بشهر برئاسة وزير الري لمتابعة المياه التي تصل للسد العالي، كاشفا عن أنّ فيضان هذا العام 2020 مبشر جدا ومرتفع، وعندما يأتي مرتفعا يكون له استعدادت خاصة، وإلا يحدث دمار للبلد كما حدث في بعض الدول المجاورة.