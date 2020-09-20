تخفيضات تصل لـ30%.. منافذ "كلنا واحد" للمستلزمات المدرسية بالجمهورية

تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية

واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية، اعتبارًا من 17 سبتمبر الحالي ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية، وجرى عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زي مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%.

وتعرض المستلزمات من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بالمحافظات على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، والتي تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

ونسّقت الوزارة مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير المتطلبات المدرسية (زي مدرسي، أحذية، أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان – أولاد رجب - عبدالله العثيم– كارفور– العابد – المحلاوي ستورز– أوسكار – خير بلدنا– راية - أسواق فتح الله – الفرجاني – هايبر وان – الأزهري للتجارة – هايبر الشرقية – سبينيس – الفهد للأدوات المكتبية – المهدى للتجارة والتوريدات والملابس الجاهزة– جودة أليكس للإستيراد والتصدير– MN للأدوات المكتبية – أزغل تكس لصناعة الملابس الجاهزة) تصل إلى 81 منفذًا وسرادقًا على مستوى الجمهورية.