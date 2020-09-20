"أمن المنوفية" تنظم مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات الدراسية

واصلت وزارة الداخلية تقديم خدماتها للمواطنين وخاصة الأسر غير القادرة، حيث نظمت مديرية أمن المنوفية بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن، مدير الأمن، مبادرة لمعرض "كلنا واحد" لبيع جميع المستلزمات في مدينة شبين الكوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتشمل مبادرة "كلنا واحد" التي نظمتها مديرية أمن المنوفية، تواجد المستلزمات بأسعار مخفضة، حيث شمل المعرض ملابس للشباب والسيدات، وشنط دراسية، وكافة أدوات الدراسة المختلفة، وأحذية لجميع الفئات العمرية، وغير ذلك من المستلزمات التي تهم المواطنين . وشهد المعرض تواجدا مكثفا للمواطنين، كما شهدت المبادرة تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين الحضور، وتنظيم مميز لقى استحسان الجميع ورضاهم، وأكد نادر لاشين أحد الشباب "أنه جاء لشراء ملابس له ولأخيه لانخفاض سعرها عن السعر المتداول في الأسواق، مشيدا بالتنظيم المميز للمعرض" .

وقال رامي حسن "إنه جاء برفقة أولاده لشراء مستلزمات الدراسة، موجها شكره لوزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية لتنظيم تلك المعارض التي تساعد في توفير المستلزمات بتكلفة أقل من السوق"، وناشد محمود عمار مدير أمن المنوفية بالاستمرار في تنظيم تلك المعارض لمساعدتها غير القادرين والفئات المتوسطة في توفير احتياجاتهم.

وطالب رجب شعبان أحد أبناء مركز تلا بمحافظة المنوفية، بتنظيم معرض مشابه لمبادرة كلنا واحد في مدينة تلا وغيرها من المدن لمساعدة الأسر في توفير احتياجاتها من المستلزمات الدراسية قبل بدء الدراسة نظرت للتكلفة العالية لتلك المستلزمات وتسهيلا على المواطنين في المراكز والمدن المختلفة.

وقال يوسف شاهين، أحد العاملين في المعرض، أنه يتم تقديم المستلزمات الدراسية والملابس بأسعار أقل من سعر السوق، مؤكدا أن الخصومات على المعروضات تصل إلى 50% في بعض المستلزمات، مؤكدا أن الهدف الأسمى للمعرض ليس الربح وإنما مساعدة المواطنين، موجها الشكر لمديرية أمن المنوفية لدعمها غير القادرين من خلال تلك المبادرات المهمة.