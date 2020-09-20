"العليا للفيروسات" توضح مستلزمات الشنطة المدرسية في ظل كورونا

قدم الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم ومستلزمات الشنطة المدرسية في زمن كورونا قبل بدء العام الدراسي، قائلا إنه يجب على الطلاب ارتداء الكمامة، خاصة أنها لا تشكل خطرا للأطفال الأكبر من 6 سنوات، كما يفضل ترك الطلاب مسافة بينهما بواقع من متر ونصف لمترين، وممارسة الألعاب في الهواء الطلق، موضحا أن المناطق التي يشبه طقسها مصر تنشأ فصول دراسية في الهواء الطلق، ما يقلل الإصابة بكورونا.

وأضاف "حاتم" خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن النسبة العظمى للإصابات بالفيروس ما بين 13 أو 14 لـ35 عاما نظرا لأنها فئة نشطة تخرج للشارع مقارنة بكبار السن والأطفال، لافتا إلى أن هذه الإصابات تكون بسيطة.

وأكد أنه لا يوجد أي مبرر من وجود هلع من الدراسة، "لو حصلت إصابة في فصل بيتقفل لمدة يومين، ولو حصلت في كذا فصل بتقفل المبنى نفسه، لو أكتر من 5 طلاب في مدرسة واحد بتتقفل أقصى حاجة أسبوع، ويتم معالجة المصابين والمخالطين ويجرى تطهير المدرسة".