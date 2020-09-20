مع اقتراب الدراسة.. 10 نصائح لحماية طفلك المصاب بمرض صدري من كورونا

حالة من القلق تعاني منها الأمهات، اللاتي يعاني أطفالهنّ من أمراض صدرية، تزامناً مع اقتراب فصل الشتاء ودخول المدارس، واستمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما علق عليه الدكتور عصام المغازي استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، بتوجيه مجموعة من النصائح، تستعرضها "الوطن" في النقاط التالية:

1) الالتزم بتناول الأدوية الوقائية وخاصة فيما يتعلق بالأمراض الصدرية مثل حساسية الصدر.

2) توفير بيئة جيدة للطالب بعيدة عن التدخين بداية من المنزل ومرورواً بأوتوبيس المدرسة وانتهاءً بالفصل الدراسي.

3) الحرص على التأكّد من توفير تهوية جيدة داخل الفصل الدراسي المتواجد به طفلك.

4) أخذ التطعيمات الإجبارية في مواعيدها، إضافة إلى تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

5) توفير وجبة غذائية متوازنة للطالب أثناء اليوم الدراسي والابتعاد عن الوجبات السريعة.

6) شرب طفلك لكميات وفيرة من المياه.

7) النوم لفترات جيدة.

8) الحرص على النظافة الشخصية.

9) غسل الأيدي جيداً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو فركها بكحول إيثلي وخاصة بعد ملامسة الأبواب والمقاعد وأحرف السلالم.

10) توفير بيئة بعيدة عن التوتر والقلق للأطفال.

وحول صعوبة ارتداء الكمامة للأطفال الذين يعانون من ضيق التنفس، أكّد استشاري الأمراض الصدرية، أنَّه لا يجوز ارتداء الكمامة للأطفال أقل من 3 سنوات، كما أنَّه لا يتمّ ارتداء الكمامة إلا في الأماكن المغلقة والمزدحمة وداخل أوتوبيس المدرسة.

ولفت "المغازي" إلى أنَّه في حال عدم قدرة الطالب الذي يعاني من ضيق التنفس في ارتداء الكمامة، فإنّه يمكن ارتداء واقي الوجة بدلاً من الكمامة، لافتًا إلى أنَّ الكمامة الطبية توفر حماية أكبر من واقي الوجه ولكن في هذه الحالة ووجود صعوبة وضيق في التنفس يفضل واقي الوجه لأنه يوفر نوعًا من أنواع الحماية للأطفال بدلًا من الامتناع نهائيًا عن تغطية الأنف والفم، واللذين يمكن أن تتنقل منهما عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.