بدء رصف شارعي الثورة وكورنيش النيل بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية رفع مستوى الخدمات والمرافق، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة، خاصة في قطاع الرصف، وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه جاري استكمال أعمال رصف شارع الثورة وكورنيش النيل بداية من مجمع محاكم أسيوط وميدان الحرب والسلام (أم البطل سابقًا) حتى بداية شارع الهلالي بحي شرق أسيوط، لرفع كفاءة الطرق، وتحقيق الأمن والسلامة للمارة والسيارات، وتسهيل حركة المرور والتنقل.