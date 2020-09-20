نائبة بمجلس الشيوخ: المرأة على رأسي.. والشباب أول اهتماماتي

قالت النائبة الدكتورة رشا مهدي عضو مجلس الشيوخ، إنَّ المجلس في شكله الجديد سيشهد حراكًا كبيرًا، لاسيما أنَّه يضم كفاءات وخبرات مختلفة، فضلًا عن اختلاف الشرائح العمرية والتي ستحقق حالة من الحوار البناء والديمقراطي تحت القبة.

وأضافت "رشا"، لـ"الوطن"، أنَّها ستتبنى ملفي المرأة والشباب، وذلك بحكم عملها كأستاذ جامعي وعضويتها بالمجلس القومي للمرأة "المرأة المصرية على رأسي، وأول اهتماماتي الشباب بحكم علاقتي بهم كأستاذ جامعي"، لافتة إلى أنَّ القيادة السياسية كانت حريصة طوال السنوات الماضية على تفعيل دور المرأة والشباب داخل المجتمع، وهو ما تمّ ترجمته في خروج وجوه جديدة قادرة على العمل نحو بناء الوطن.

وشددت على أنَّ المرأة في الصعيد بحكم انتمائها لمحافظة المنيا أصبحت تتعايش وتتفاعل مع كل أنماط الحياة، متابعة أنَّ "هناك حراكًا تشهده المرأة في الريف والصعيد، وهذا يرجع إلى اهتمام الدولة المصربة بتدريبها وتأهيليها".

يُشار إلى أنَّ 20 نائبًا كانوا قد استخرجوا كارنيهات العضوية لمجلس الشيوخ حتى الآن.