طريقة حساب قيمة التصالح حال تعدد مخالفات العقار الواحد: كل مخالفة لوحدها

بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، توجيهات للمحافظين بالتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، ومراجعة قيم التصالح وخفض قيمة التصالح في القرى لـ50 جنيهًا للمتر السكني.

تعدد المخالفات

رصدت "الوطن" موقف قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 من تعدد المخالفات داخل العقار الواحد، حيث أشار القانون إلى أنَّه إذا تعددت المخالفات بالمبنى الواحد، يتمّ حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة، بحسب نوع كل مخالفة، وطبقًا للنسب الواردة بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون.

مخالفة تغيير الاستخدام

وأشار القانون إلى أنَّه في حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح، يتمّ احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد إجمالي قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لذات المتر المسطح عن 2000 جنيه.

تحصيل مقابل التصالح

وفيما يتعلق بتحصيل مقابل التصالح، أشار القانون إلى أنَّه طبقًا للمادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون يتمّ تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وإخطار ذوي الشأن بالسداد.

إيرادات التصالح

وفيما يتعلق بالمبالغ المحصلة طبقًا لأحكام القانون تذهب إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة. ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها.

وفي وقت سابق، أكّد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنَّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يتابع ملف التصالح بصفة يومية عبر تقارير، لافتاً إلى أنَّ هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يبذلها جميع العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية، فيما يخص ملف التصالح فى مخالفات البناء.

وأكّد شعراوي، أنَّ كل المبالغ التي سيتمّ تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.

وأعلن وزير التنمية المحلية، عن تطبيق عدد من المحافظات من بينها "الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والغربية" بتخفيضات جديدة في أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وأشار شعراوي، إلى أنَّ المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.