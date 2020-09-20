7 خطوات بعد قبول طلب التصالح

بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم التيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، والإسراع بتقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة نهاية الشهر الحالي، ترصد السطور التالية، ما يترتب على قبول التصالح، ودور الجهة الإدارية المختصة بعد ذلك، كما يلي:

تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وبمراعاة خصم ما سبق أن سدده مقدم طلب التصالح تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة. التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها. إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وفقا للنموذج رقم (10) المرفق بهذه اللائحة. إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الـ15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها. تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية. لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو الأقساط، بحسب الأحوال. تقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة لذلك، ولا يحول صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أي مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقا للقوانين واللوائح الأخرى السارية.

وفي وقت سابق، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون في المحافظات بلغت نحو مليون و180 ألف حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وشدد شعراوي على أنّ الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بملف البناء بكل المحافظات، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بالمحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

وجدد وزير التنمية المحلية، مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات، بالتنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب، لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات تواجههم، وعدم المغادرة من المكاتب حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية، لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى في الفترة الحالية.