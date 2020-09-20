مصدر أمني لـ"الوطن": غريق رأس البر يعمل سائقا وكان بصحبة أقاربه

قالت مصادر أمنية لـ"الوطن"، إن الشاب الغريق ليلة أمس بشاطئ مدينة رأس البر يدعى "هارون.إ.ا" 22 عامًا، يعمل سائقا، من محافظة الدقهلية، كان بصحبة اثنين من أقاربه وغرق بشاطئ 33 بمدينة رأس البر بعد نزوله للاستحمام، وتم إخطار الجهات المعنية للتدخل لانتشال جثمانه.

وانتقلت قوات مباحث قسم رأس البر، برئاسة الرائد كريم الشهاوي، وانتقلت والدة الشاب لمكان الحادث وأقاربه وظلت تبكي مرددة: "يا ولدي يا ابني".

ووفقا لمصدر أمني لـ"الوطن"، فالشاب الغريق ابن محافظة الدقهلية نزل للاستحمام بمياه الشاطئ بصحبة اثنين من أقاربه هما ابن عمته وابن خالته.