المنافسة تشتعل بين نواب الخدمات والمحامين ورجال الأعمال في دمياط

اشتعل الصراع بين المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الأولي في محافظة دمياط، حيث يخوض الانتخابات كل من ضياء داود النائب البرلماني دورة 2015، في مواجهة النائب الأسبق ضياء بصل ابن العمال، وممثلا عنهم.

كما يخوض الانتخابات عن الدائرة 3 رجال أعمال أحدهم مستقل و2 ممثلين عن حزبي "مستقبل وطن" و"الشعب الجمهوري"، فيما يتنافس 3 قامات قانونية عن الدائرة وهم؛ ضياء داود، سامي بلح، وياسر أبو هندية نقيب المحامين الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى.

واشتعلت الانتخابات بالمحافظة بعد إعلان النائب ضياء الدين داود ترشحه مرة ثانية للانتخابات البرلمانية حيث يحظى داوود بشعبية جارفة بين أبناء دائرته كما سموه بنائب الخدمات تارة ونائب الشباب أيضا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن ضياء علي بصل ترشحه عن ذات الدائرة، ويتمتع بصل بشعبية جارفة هو الآخر، فهو نائب سابق كان متحدث باسم العمال، كما كان والده نائبا عن العمال قبل سنوات.

ويأتي هذا في الوقت الذي يتنافس فيه ياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط والذي يحظى بشعبية كبيرة بين أبناء مهنته والعديد من الدمايطة ممن تعاملوا معه في قضايا شغلت الرأي العام ليعد بذلك نقيب المحامين منافسا لضياء داود ابن مهنته عن ذات الدائرة حيث تعد المرة الأولي التي يترشح فيها أبو هندية لانتخابات البرلمان.

ويدخل على خط المنافسة سامي محمود بلح المرشح على المقعد الفردي والذي يعد واحدا من أشهر المحامين ويتمتع بشعبية كبيرة بين أبناء دائرته والذي سبق و ترشح للانتخابات البرلمانية في الدورة الماضية 2015 م ولم يحالفه الحظ في الفوز .

ومع إعلان مجدي حطب الشهير بالعمدة ترشحه للانتخابات زادت شدة المنافسة، حيث يشتهر حطب الذي كان عمدة لسنوات طويلة بخدماته المتعددة في العديد من البلدان التي تولى رئاستها خلال عمله بالمحليات.

ويتنافس رجل الأعمال محمد سامي سليمان مرشح حزب الشعب الجمهوري، على المقعد الفردي، كما كان قياديا بارزا في حزب مستقبل وطن سابقا وأحد مؤسسيه في المحافظة، أمام أيمن رخا ابن كفر البطيخ، ومرشح حزب مستقبل وطن، ويشارك الصراع ممثلا عن رجال الأعمال أيضا علي كامل منصور عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية.

وتضم الدائرة الأولى "بندر ومركز دمياط، دمياط الجديدة، رأس البر، وكفر البطيخ".