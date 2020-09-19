قرابة 19 ألف طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 1 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة بينما غادر 2 سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 11 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8292 طن رمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19357 طن تشمل : 16392 طن قمح و 362 طن صودا و 1500 طن ذرة و 877 طن خشب زان و 226 طن محولات طاقة. ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 792 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( رمان و بطيخ ) و خضروات ( فاصوليا و بطاطس ) وحاصلات زراعية ( بصل ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و الأردن و سنغافورة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 157 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2286 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 77859 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18784 طنا.

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3977 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 1684 شاحنة منها 369 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 20147 من البضائع العامة.