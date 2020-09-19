جهود جامعة دمياط لتحسين محصول الأرز بمركز أبحاث "أبوجريدة"

انطلقت اليوم، المرحلة الأولى من حصاد محصول الأرز، بمركز التجارب والبحوث الزراعية، التابع لجامعة دمياط، في منطقة "أبوجريدة"، وذلك في إطار اهتمام الجامعة، برئاسة الدكتور سيد دعدور، للنهوض بالمركز، وتوفير مجلس الجامعة للدعم المادي اللازم طبقاً للاحتياجات الأساسية، والتي أسهمت بشكل كبير في تحسن نوعية وكمية محصول الأرز هذا العام.

نستعرض في التقرير التالي الخطوات التي قامت بها الجامعة لتحسين نوعية وإنتاجية محصول الأرز، بإشراف الدكتور أحمد لطفي ونس، عميد كلية الزراعة، ورئيس مجلس إدارة مركز التجارب والبحوث الزراعية بـ"أبو جريدة"، والتي تتمثل في تعديل وضع المراوي والمصارف، وإضافة وسائل تحكم في مياه الري، لتقليل وقت الري وفاقد المياه لأرض مركز التجارب والبحوث الزراعية من خلال:

- إنشاء مروى جديدة بعرض 1متر، وعمق 1متر، ابتداءً من وحدة الري حتى نهاية الأرض المجاورة لمصنع تدوير القمامة، ليتم تقسيم الأرض إلى حوضين، بحيث يصل طول كل حوض إلى 210 أمتار.

- تركيب مواسير خرسانية وبوابات حديدية لفتحات الري لمساحة الأرض المنزرعة بالأرز بالمركز.

- تحويل مجري الري القديم إلى مصرف عمومي، وتركيب مواسير خرسانية مثبت عليها بوابات حديدية لفتحات المصرف العمومي للناحية القبلية من الأرض الزراعية.

- عمليات الخدمة لمحصول الأرز خلال فترة الزراعة، وأهمها إعداد مرقد البذرة والتسوية بالميكنة الزراعية الحديثة وباستخدام "الليزر".

- دراسة بحثية بهدف تقييم تطبيقات تكنولوجيا "النانو" في مجال تغذية النبات على جودة ونوعية محصول الأرز، تحت ظروف الأراضي الملحية.

وقد أسفرت هذه الإجراءات عن زيادة ملحوظة في نوعية وكمية محصول الأرز المنزرع خلال هذا العام، بزيادة تقدر نسبتها بحوالي 100% مقارنة بالأعوام السابقة.

وتقدمت إدارة الجامعة بالشكر للقائمين على مركز التجارب والبحوث الزراعية بـ"أبو جريدة"، لما تبذله من جهود ملموسة في الفترة الأخيرة، للارتقاء بمستوى أداء المركز.