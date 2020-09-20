فيديو.. لحظة السيطرة على حريق بحرم السكك الحديدية شرقي الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم، على حريق نشب بالهيش المتواجد بحرم السكك الحديدية أمام مستشفى التأمين الصحي بمنطقة طوسون بنطاق حي ثان المنتزه، دون حدوث إصابات.

كانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق نشب في الهيش المتواجد بحرم السكك الحديدية أمام مستشفى التأمين الصحي بمنطقة طوسون.

وانتقل مأمور وقوة من قسم شرطة ثان المنتزه وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وقال اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، إن عددا من سيارات الدفاع المدني والإسعاف انتقلت لعمل اللازم، وتمت السيطرة على الحريق بدون وقوع أي إصابات.

وأشار رئيس الحي، في تصريح صحفي، إلى أن الحريق لم يتسبب في حدوث إصابات أو تلفيات أو التأثير على حركة سير القطارات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة ثان المنتزه، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.