لمن تجاوز سن الـ50.. ضوابط الحصول على المعاش المبكر لموظفي الدولة

حدد القانون رقم 81 لسنة 2016 ، ضوابط قانون الخدمة المدنية، وتسوية الحقوق التأمينية.

وتستعرض "الوطن" ضوابط المعاش المبكر للموظفين العاملين بالدولة، في إطار ما نص عليه القانون، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط المعاش المبكر

ـ حسب المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، فللموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ـ وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاما ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

2- إذا جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاما، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.

ووفقا للمادة القانونية للقانون رقم 81 لسنة 2016، "لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون".