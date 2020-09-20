زوج يتهم مستشفى خاصا بالتسبب بإصابة زوجته بكورونا: حطوها بعنبر الرجال

حرر مواطن محضرًا بقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة بالبحيرة، ضد مستشفى خاص بذات المدينة، اتهم فيه الطاقم الطبي وإدارة المستشفى بالإهمال الطبي، الذي تسبب في نقل عدوى فيروس كورونا لزوجته، التي دخلت المستشفى منذ حوالي شهر لعمل عملية استئصال رحم، وبسبب التقصير والإهمال أثناء إجراء العملية، تدهورت حالتها الصحية وجرى نقلها للعناية المركزة بذات المستشفى.

وقال أحمد على عشماوي، زوج المصابة، لـ"الوطن": دخلت زوجتي لإجراء عملية استئصال رحم يوم 25 من الشهر الماضي، بمركز طبي لأمراض النساء والتوليد، وكانت بكامل صحتها ولا تعاني من أي مضاعفات سوى مشاكل في الرحم، وأجريت التحاليل والأشعة اللازمة لها التي تؤكد ذلك، وقبل العملية قام طبيب التخدير بإعطاء زوجتي مخدرًا نصفيًا، وقبل انتهاء العملية قام بإعطائها "ديبرفان" مخدر عام، معللاً ذلك بأنها كانت تتألم.

وأكد أنه في مثل هذه الحالات يجب توخي الحذر واتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة، إلا أنهم لم يقوموا بتركيب أنبوبة تنفس صناعي، ما أدى إلى توقف القلب وتم عمل إنعاش للحالة، قبل إدخالها العناية المركزة بنفس المركز، بدرجة 5/3 حالة غيبوبة حرجة، وكفاءة القلب 30% بحسب أشعة الإيكو.

وأضاف أنه حدث كل هذا ونحن لا نعلم حقيقة ما تعانيه زوجتي، إلا أنهم كانوا يخبروننا بنقلها إلى العناية المركزة، وكانت المفاجأة أثناء حجزها، حيث دخلنا لزيارتها وفوجئنا أنه عنبر رجال، وليس هذا فقط، بل كانت هناك حالات مصابة بفيروس كورونا من الرجال، علمًا بأن المركز متخصص لحالات النساء والتوليد فقط، ما أدى إلى إصابة زوجتي بفيروس كورونا بعد 5 أيام من دخولها العناية المركزة، وكانت العدوى نتيجة وجود حالات كورونا من الرجال بجوار زوجتي، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات أو عزل بين الحالات.

واستكمل: عقب تدهور حالة زوجتي الصحية، قام أطباء المركز بنقل الحالة إلى مستشفى مبرة كفر الدوار "حجر صحي"، وهى الآن تصارع الموت بسبب إهمال الأطباء، الأمر الذي دفعني إلى تحرير محضر بقسم شرطة كفر الدوار، رقم 4609 إداري القسم، ضد الأطباء والمركز.