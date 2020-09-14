اختفاء أسرة ضحية "مذبحة كفر الدوار" من ساحة المحكمة

شهدت جلسة محاكمة قاتل ابنة عمه وطفليها بكفر الدوار، حضور العشرات من أسرة زوج الضحية بساحة محكمة جنايات الأحداث في الساعات الأولى من صباح اليوم، في الوقت الذي قررت فيه هيئة المحكمة، تأجيل المحاكمة إلى جلسة ٢٦ سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

وامتزجت مشاعر الحزن والغضب والرغبة في القصاص من قبل هيئة المحكمة، بين أهالي زوج الضحية، في الوقت الذي اختفى أهل الضحية عن المشهد، باستثناء محامى المتهم الذي حضر لاستكمال إجراءات المحاكمة، بعد رفض العشرات من المحامين الدفاع عنه.

وطالب زوج الضحية الذي حضر بصحبة أهله، في غياب تام لأسرة الضحية وأقاربها، نظرًا لقرب المتهم بالضحية "ابنة عمه"، بالقصاص العادل الذي يشفي صدور جميع العائلة التي كانت تعتبر الطفلين وأمهما زهورا تزين العائلة.

وقررت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمد أبو يدك، تأجيل محاكمة المتهم بذبح أم وطفليها داخل منزلهم، إلى جلسة 26 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.