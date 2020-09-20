القائمة الوطنية تكتمل في بورسعيد بـ"مستقبل وطن" و"الشعب الجمهوري"

اكتمل مقعدا القائمة الوطنية عن محافظة بورسعيد، اليوم، بعد أن تقدمت الدكتورة أمل عصفور، لاستخراج شهادة طلب ترشيح للجنة الانتخابات بمحكمة بورسعيد الابتدائية، برئاسة المستشار محمد البنداري؛ تمهيدا لتقديم أوراقها كمرشحة للقائمة الوطنية لشرق الدلتا عن حزب الشعب الجمهوري، والتي تستكمل أوراق التقديم.

كان قد تقدم دكتور محمود حسين على مقعد القائمة الوطنية، عن حزب مستقبل وطن ببورسعيد.

وغاب عن مقعدي القائمة في بورسعيد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وأكد مصدر مقرب منه، ترشحه للقائمة الوطنية على مقعد "الشرقية".

وأعلن حزب مستقبل وطن "أمانة بورسعيد"، ظهر اليوم، الدفع بمرشحيه على مقعدي القائمة الوطنية والفردي حيث، دفع بالدكتور محمود حسين، على إحدى مقعدي القائمة الوطنية، ضمن قائمة شرق الدلتا بالمحافظة.

كما تم ترشيح حسن عمار، على المقعد الفردي للدائرة الأولى "بورفؤاد، شرق، عرب، وضواحي".

كان قد قدم مرشح المقعد الفردي للحزب بالدائرة الأولى حسن عمار، بأوراق ترشحه للجنة القضائية المكلفة باستلام أوراق المرشحين برئاسة المستشار محمد البنداري، و حصل علي الرقم "1" ورمز القلم.

وأنهى حسين، إجراءات الكشف الطبي داخل المجلس الطبي العام والمتخصص التابع لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وأجري التحاليل الطبية والكشف النفسي.

كما أنهى الدكتور محمد الفرماوي، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة، الكشف الطبي كاحتياطي قائمة للدكتور محمود حسين.

وتقدم إلى اليوم، للكشف الطبي لانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة بورسعيد، 58 مرشحا على المقاعد الفردية والقائمة.