عضو بـ"عليا الوفد": القائمة الوطنية لانتخابات النواب لا تمثل الوفديين

قال الدكتور محمد نصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه مع قرارات الهيئة العليا بالانسحاب من القائمة الوطنية التي تضم 12 حزبا لانتخابات مجلس النواب.

وأضاف نصر لـ"الوطن"، أن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب لا تمثل الوفد ولا الوفديين، وقرار الهيئة العليا ملزم بعدم المشاركة في هذه القائمة.

وتنعقد الهيئة العليا لحزب الوفد الآن لبحث دعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب، ومتابعة تنفيذ قراراتها بالانسحاب من القائمة الوطنية وحل جميع اللجان النوعية بالحزب، وإلغاء تفويضها لرئيس الحزب بالتفاوض مع الأحزاب الأخرى بشأن تشكيل القائمة في الانتخابات.