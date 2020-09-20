محافظ بورسعيد يلتقي رئيس "اقتصادية قناة السويس" لتعزيز التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بديوان عام المحافظة؛ لتعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة قناة السويس، في عدد من المجالات.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية ورحب اللواء عادل الغضبان ، بزيارة رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد المحافظ، التقدم الملحوظ الذي شهدته الهيئة الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة، والجهود المتواصلة لتحقيق المشروعات القومية التابعة للهيئة.

وأشار إلى ترحيبه بكافة سبل التعاون مع هيئة قناة السويس لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية والتي تساهم في الارتقاء بالمحافظة.

من جهته، قدم رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الضيافة، مؤكدا فخره بالإنجازات التي شهدتها بورسعيد خلال الآونة الأخيرة في كافة القطاعات تحت راية محافظ بورسعيد، الذي يعمل ليلا ونهارا لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية على أرض بورسعيد.