بالصور.. مهرجان "الكنافة بالمانجو" على شواطئ الغردقة

أقامت فنادق الغردقة في محافظة البحر الأحمر، احتفالات اليوم، بمهرجان "الكنافة بالمانجو"، على شاطئ البحر، على أنغام الموسيقى والأغاني الشعبية، وسط فرحة واستمتاع النزلاء، وذلك كنوع من الترفيه عن السائحين وتنشيط السياحة الداخلية.

ولقي المهرجان إقبالاً كبيراً من العديد من الرواد، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع أطباق الكنافة بالمانجو، في ظل أجواء احتفالية، وقال الشيف "علي ناجي"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع أنواع الحلويات كانت من أنواع الكنافة، وتم عملها بالمانجو، بالإضافة إلى العصائر الطازجة، وجميعها كانت أنواع مختلفة من المانجو أيضاً.

وأضاف أن هذه المهرجانات يتم تنظيمها كنوع من الدعاية والترويج السياحي بمدينة الغردقة وغيرها من مدن البحر الأحمر، وتنشيط السياحة الداخلية، مشيراً إلى أنها تساعد في توفير أجواء من الترفيه والاستمتاع للنزلاء.

وكشف محمد السباعي، مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، عن أن هذه المهرجات تأتي للترفيه عن النزلاء في ظل توقف المهرجانات، طبقاً لقرار وزارة السياحة، مع مراعاة الاجراءت الاحترازية والوقائية، التي أقرتها وزارة الصحة، مؤكداً أن فنادق الغردقة تشهد توافد الآلاف من المصريين، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء.

وسجلت معظم فنادق الغردقة ارتفاع نسبة الإشغالات بها إلى 50%، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة الداخلية، ورفعت بعض الفنادق لافتة "كامل العدد"، تزامناً مع قضاء المصريين إجازة الصيف، وحصل 206 فنادق بالبحر الأحمر على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل، وتواصل لجان الفحص المشتركة بالمرور على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.