مستشار الرئيس لـ"المواطنين": ارتدوا الكمامات ولا تستهتروا بكورونا

طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا تزامنا مع بدء فصل الشتاء، قائلا: "على ركاب القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام ارتداء الكمامات وعدم الاستهتار، لأن الاستهتار سينتج عنه زيادة الإصابات والوفيات بالفيروس".

وأوضح أنّ هناك تنسيق كامل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمتابعة كل ما يستجد عن الإصابات وحالات الوفاة اليومية، لاتخاذ القرارات المناسبة للتصدى للفيروس.

عوض تاج الدين: مصر استطاعت السيطرة على فيروس كورونا

وقال تاج الدين، لـ"الوطن"، إنّ مصر استطاعت السيطرة على الأزمة منذ ظهور جائحة كورونا فى مارس الماضى، لافتا إلى أنّه لا بد من اتخاذ الإجراءات الوقائية تزامنا مع قدوم فصل الشتاء، مؤكدا أنّ جميع مؤسسات الدولة تنفذ إجراءات التعقيم والتطهير بشكل دورى، وعلى العاملين المتعاملين مع الجمهور ضرورة الألتزام بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

تاج الدين: الالتزام بالإجراءات الاحترازية يضعف كورونا.. والفيروس سيفقد شراسته ويتحول إلى فيروس عادى كالإنفلونزا

وأضاف مستشار الرئيس لشؤون الصحة، أنّ الجيش الأبيض قدموا كل ما لديهم لمجابهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنّه مع استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين، وتنفيذ خطط الدولة، سيضعف كورونا مع الوقت ويفقد شراسته ويتحول إلى فيروس مثل الإنفلونزا العادية.

وحذّر تاج الدين، من الاطمئنان الزائد من بعض المواطنين لفيروس كورونا، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات وغسل اليدين باستمرار أثناء التنقل واستقلال المواصلات العامة بكل أنواعها، كعامل رئيسي للنجاة، خاصة مع بداية فصل الشتاء تحسبا لأي احتمالات واردة، موضحا أنّ الاستهتار والاطمئنان الزائد للفيروس خطر يهدد حياة المواطنين.

يذكر أنّ وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من حيث تعقيم القطارات وتطهير المحطات كل ساعتين وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وعقد ندوات توعوية لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور لمعرفتهم بطريقة مجابهة الفيروس وطرق انتشاره.