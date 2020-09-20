وزير الصحة البريطاني: وصلنا لنقطة حاسمة في مواجهة كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية أن الوضع في البلاد وصل لنقطة حاسمة فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأفاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم، إن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها للفيروس، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وحذر الوزير البريطاني من أنه إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية فسينتشر الفيروس وستكون هناك حاجة للمزيد من القيود.

وأضاف لقناة سكاي نيوز "تواجه البلاد نقطة حاسمة وأمامنا خيار"، مؤكدا: "الخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد، أو سنضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

كان وزير الصحة البريطاني قال، أول من أمس الجمعة، إن عدوى فيروس كورونا تتسارع في جميع أنحاء البلاد حيث تتضاعف حالات دخول المستشفيات كل 8 أيام.

ولدى سؤاله عدة مرات من تليفزيون "سكاي نيوز" حول احتمال فرض الإغلاق العام للمرة الثانية الشهر المقبل، أجاب هانكوك بأن "الإغلاق هو الملاذ الأخير لكن الحكومة ستفعل كل ما يلزم لمواجهة الفيروس".